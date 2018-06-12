Сборная Швеции прилетела в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Швеции по футболу прилетела в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года.

Как сообщает ТАСС, самолёт с тренерским штабом и игроками совершил посадку в аэропорту Геленджика.

На время турнира шведская команда будет тренироваться на стадионе местного клуба «Спартак».

Соперниками сборной Швеции на групповой стадии чемпионата мира станут команды Южной Кореи, Германии и Мексики.

Ранее сообщалось, что сборную Нигерии по футболу встретили в России хлебом-солью и казачьими танцами.