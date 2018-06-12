Моуринью: Сенегал уступит Бельгии в 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, не верит, что сборная Сенегала сможет обыграть национальную команду Бельгии в 1/8 финала мундиаля.

«Мне бы понравилось присутствие африканской команды в четвертьфинале мундиаля. Но я не могу предсказать подобное», — заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед», отдав предпочтение сборной Бельгии.

Согласно прогнозу Моуринью, в 1/4 финала ЧМ Бельгия сыграет с Германией.

Ранее португальский специалист выразил мнение, что Англия обыграет Польшу в 1/8 финала ЧМ-2018.