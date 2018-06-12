Моуринью считает, что Англия обыграет Польшу в 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, выразил мнение, что сборная Англии пробьётся в 1/4 финала турнира.

По мнению главного тренера «Манчестер Юнайтед», сборная Англии нанесёт поражение команде Польши в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Её соперником по четвертьфиналу мундиаля станет сборная Бразилии.

Ранее Моуринью предсказал национальной команде Германии выход в 1/4 финала ЧМ-2018.