Лунёв назвал сильную сторону сборной России по футболу перед ЧМ-2018

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв назвал сильную сторону команды в преддверии чемпионата мира 2018 года.

«Командная игра. Все мы друг за друга», — цитирует Лунёва «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал о прогрессе физической формы игроков после тренировочного сбора в Австрии.

«Сразу после сезона поехали на сбор, работали. В матче с Австрией были тяжеловаты. С Турцией уже прибавили в физическом плане. Согласны? Вот. А сейчас ещё прошло время, и мы ещё набрали форму», — заявил Лунёв.

Ранее он рассказал о подготовке к первому матчу группового этапа с национальной командой Саудовской Аравии.