Вратарь сборной России Лунёв рассказал о подготовке к матчу с Саудовской Аравией

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв рассказал о подготовке к первому матчу группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Саудовской Аравии.

«Мы через день смотрим видео, нам показывают атаку и оборону. Два дня осталось до игры, сегодня будет разбор, завтра, думаю, ещё покажут. С каждым днём всё больше и больше получаем информации о Саудовской Аравии», — приводит слова Лунёва РИА Новости.

Он также отметил, что приятно играть с такими командами, как Саудовская Аравия, которая старается демонстрировать атакующий футбол.

Ранее нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба раскритиковал журналистов перед чемпионатом мира 2018 года.