Дзюба раскритиковал журналистов перед ЧМ-2018

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба раскритиковал журналистов перед чемпионатом мира 2018 года.

«Иногда вечером лежу в комнате, включаю телевизор — и там постоянно показывают, показывают. Как будто вы наши враги! Мы ещё на берегу, а уже столько всего не нравится! «Ой как круто у Аргентины», «круто у Португалии». Хочется сказать: ну езжай тогда туда, что ты сюда приезжаешь?» — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Он также отреагировал на высказывание о том, что у российских журналистов «болит душа» за сборную России.

«И у нас болит! Очень хотим порадовать страну. Уверяю, безразличных на футбольном поле не будет. Все будут сражаться и играть в футбол!» — заверил Дзюба.

Ранее он призвал поддержать сборную России по футболу перед ЧМ-2018.