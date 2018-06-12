Дзюба призвал поддержать сборную России по футболу перед ЧМ-2018

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба считает, что журналисты создают негативный фон вокруг национальной команды в преддверии чемпионата мира 2018 года.

«Хотел попросить вас, чтобы вы нас поддержали. Турнир ещё не начался, а вы уже немного агрессивно ведёте себя с нами. Давайте турнир начнётся, турнир закончится, и вы будете делать выводы, кто и как выступил», — цитирует Дзюбу ТАСС.

Он также призвал россиян объединиться вокруг грядущего праздника футбола.

Ранее бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил группу, в которую попала сборная России на чемпионате мира 2018 года.