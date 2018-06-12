Неймар поздравил Коутиньо с днём рождения на русском языке

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар поздравил своего партнёра по национальной команде полузащитника Филиппе Коутиньо с днём рождения.

«С днём рождения», — написал Неймар на русском языке на своей странице в Instagram.

На чемпионате мира 2018 года сборная Бразилии сыграет в одной группе с Сербией, Коста-Рикой и Швейцарией.

Ранее футболист сборной Португалии Жоау Мариу поздравил россиян с праздником.