Глава службы безопасности ФИФА оценил уровень подготовки России к ЧМ-2018

Глава службы безопасности Международной федерации футбола (ФИФА) Хельмут Шпан оценил уровень обеспечения безопасности в преддверии чемпионата мира в России.

«Я благодарен российским органам государственной власти за прекрасную организацию этого чемпионата и прошедшего Кубка Конфедераций. Могу сказать, что все меры, принятые для безопасности этих мероприятий, прекрасно подготовлены», — цитирует Шпана РИА Новости.

Шпан принял участие в церемонии открытия в Подмосковье Центра международного полицейского сотрудничества. Центр поможет взаимодействию с полицией стран — участниц чемпионата мира в России.

Ранее президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение по поводу опасений западных СМИ относительно возможных беспорядков на чемпионате мира 2018 года в России.