Тренер сборной Мексики обсудил с игроками историю про вечеринку с 30 девушками лёгкого поведения

Главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио обсудил с игроками историю про вечеринку после контрольного матча с Шотландией.

Мексиканские СМИ сообщали, что восемь футболистов сборной Мексики устроили вечеринку, на которую позвали 30 девушек лёгкого поведения. Нападающий Хавьер Эрнандес отрицает вышесказанное, утверждая, что это была обычная вечеринка по случаю его дня рождения.

«Мы прояснили ситуацию, это было полезно, потому что сами игроки проявили инициативу. Я вижу сильную команду, мы многое обсудили. Не только это. Все люди могут делать и хорошее, и плохое. Нам нужно уметь брать на себя ответственность за решения, которые принимаем», — приводит слова Осорио AFP.

На групповом этапе чемпионата мира 2018 года сборная Мексики сыграет с командами Германии, Южной Кореи и Швеции.

Ранее игроки и тренерский штаб сборной Мексики по футболу прилетели в Москву для участия в чемпионате мира.