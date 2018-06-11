Сборная Мексики прилетела в Москву на ЧМ-2018 по футболу

Игроки и тренерский штаб сборной Мексики по футболу прилетели в Москву для участия в чемпионате мира.

Об этом сообщает ТАСС.

Мексиканская национальная команда будет жить и тренироваться на территории базы московского «Динамо» в Новогорске. 12 июня на стадионе ФК «Строгино» она проведёт открытую тренировку.

На групповом этапе мирового первенства мексиканцы встретятся с Германией, Южной Кореей и Швецией.

Ранее сообщалось, что президент и министр обороны Швейцарии приедут в Россию на ЧМ-2018 по футболу.