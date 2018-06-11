Сборная Бельгии разгромила Коста-Рику в товарищеском матче перед ЧМ-2018 по футболу

Сборная Бельгии одержала крупную победу над национальной командой Коста-Рики в товарищеском матче перед чемпионатом мира 2018 года, который пройдёт в России.

Встреча на брюссельском стадионе «Руа Бодуэн» завершилась со счётом 4:1.

Голы в составе победителей забили Дрис Мертенс, Миши Батшуайи и оформивший дубль Ромелу Лукаку. Их соперники ответили точным ударом Брайана Руиса.

Оба коллектива являются участниками предстоящего чемпионата мира. Сборная Бельгии на групповом этапе турнира встретится с Англией, Панамой и Тунисом, а национальная команда Коста-Рики сыграет с Бразилией, Швейцарией и Сербией.

Ранее сообщалось, что король Бельгии встретился с футболистами национальной команды перед ЧМ-2018.