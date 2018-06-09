Король Бельгии встретился с футболистами национальной команды перед ЧМ-2018

Король Бельгии Филипп встретился с игроками и тренерским штабом национальной команды в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Об этом сообщает пресс-служба сборной.
Our king is also #REDTOGETHER ! 😉 🇧🇪— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 9 июня 2018 г.
Thanks @MonarchieBe 😄
🔜 #WorldCuppic.twitter.com/4dAalTmPfk
Соперниками сборной Бельгии на групповой стадии чемпионата мира станут национальные команды Англии, Панамы и Туниса.
Ранее сообщалось, что сборная Египта с разгромным счётом проиграла Бельгии в контрольном матче перед ЧМ-2018.