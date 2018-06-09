Король Бельгии встретился с футболистами национальной команды перед ЧМ-2018

Король Бельгии Филипп встретился с игроками и тренерским штабом национальной команды в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Соперниками сборной Бельгии на групповой стадии чемпионата мира станут национальные команды Англии, Панамы и Туниса.

Ранее сообщалось, что сборная Египта с разгромным счётом проиграла Бельгии в контрольном матче перед ЧМ-2018.