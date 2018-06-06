Сборная Египта разгромно проиграла Бельгии в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Египта потерпела разгромное поражение от национальной команды Бельгии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу бельгийцев.

Победу своей команде принесли голы Ромелу Лукаку, Эдена Азара и Маурана Феллайни.

Соперниками сборной Египта на групповой стадии чемпионата мира станут Россия, Саудовская Аравия и Уругвай. Бельгия сыграет с Англией, Панамой и Тунисом.

Ранее Илья Кутепов ответил на вопрос, как можно остановить форварда национальной команды Египта Мохаммеда Салаха.