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Смертин не может гарантировать, что на ЧМ-2018 по футболу не будет проявлений расизма

11 июня 2018, 22:48

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин заявил, что не может гарантировать полного отсутствия проявлений нетерпимости со стороны болельщиков на чемпионате мира 2018 года.

«В России футбол любят миллионы людей, но порой, к сожалению, небольшая группа совершает глупые поступки. Тем, кто позволяет себе проявления расизма, я бы сказал: задумайтесь о своих словах, о своём поведении», — цитирует Смертина «Чемпионат».

Он отметил, что не беспокоится по поводу того, что со стороны российских болельщиков во время чемпионата мира будут проявления расизма.

«Не могу на сто процентов гарантировать, что турнир обойдётся без подобных эксцессов, но, учитывая опыт проведения Кубка конфедераций в нашей стране, я уверен, что чемпионат мира пройдёт на высоком уровне», — добавил Смертин.

Ранее футболист сборной Саудовской Аравии назвал сильные стороны национальной команды России.


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