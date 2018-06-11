Футболист сборной Саудовской Аравии назвал сильные стороны национальной команды России

Полузащитник сборной Саудовской Аравии по футболу Яхья аль-Шехри назвал сильные стороны национальной команды России.

«Надеюсь, мы сможем обыграть сборную России. Думаю, что матч против российской команды будет очень сложным», — приводит слова аль-Шехри РИА Новости.

Он заявил, что не стоит обращать внимания на результаты последних товарищеских матчей.

«Сборная России — хорошая команда с классными игроками. Она сильна коллективно и индивидуально, особенно игрой в защите», — добавил аль-Шехри.

Россия и Саудовская Аравия встретятся в матче открытия мирового первенства, который состоится 14 июня на стадионе «Лужники».

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко поделился мнением о перспективах команды на предстоящем чемпионате мира.