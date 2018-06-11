Павлюченко: если Хиддинк приехал в Россию, то из группы выйдем точно
«Если Гус Хиддинк в России, значит, удача сто процентов будет. Судьба распорядилась так, что Гус приехал. Это звонок, что из группы мы выйдем точно», — заявил Павлюченко в эфире телеканала «Россия 24».
На групповом этапе мирового первенства подопечные Станислава Черчесова сыграют с Саудовской Аравией, Уругваем и Египтом.
Хиддинк возглавлял национальную команду России с 2006 по 2010 год и вместе с ней стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.
Ранее Хиддинк дал совет футболистам сборной России перед ЧМ-2018.