Вратарь сборной Уругвая Муслера не сомневается, что Россия хорошо проведёт ЧМ-2018 по футболу

Вратарь сборной Уругвая по футболу Фернандо Муслера заявил, что Россия проведёт чемпионат мира на самом высоком уровне.

«Я совершенно не сомневаюсь, что у России получится хорошо организовать чемпионат, провести его на самом высоком уровне. Это сильная и большая страна, здесь всё будет хорошо, очень много красивых мест. Жалко, правда, что далеко от Уругвая», — приводит слова Муслеры ТАСС.

Он отметил, что все соперники по группе представляются членам уругвайской сборной одинаковыми по силам.

«Пока о России не думаем. Мы очень долго обсуждаем каждого соперника, и пока все мысли направлены на Египет», — добавил Муслера.

Ранее футболист сборной Уругвая Хименес заявил, что статус хозяев ЧМ-2018 должен помочь российским игрокам.