Тренер сборной Франции рассказал, на что команда делает акцент при подготовке к ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, на каком компоненте игры команда делает акцент при подготовке к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

«Мы не на пиковой форме подходим к турниру, мы загружены работой. Футболисты сборной сейчас под нагрузками. В своей подготовке мы делаем акцент больше на скорость, на взрывной характер игры», — цитирует Дешама РИА Новости.

По словам специалиста, несмотря на то что команда обычно играет в защите с тремя игроками, в первом на мундиале матче со сборной Австралии на поле могут появиться четыре оборонительных футболиста.

«Австралийцы — агрессивная команда, которая умеет обороняться. Наши бомбардиры более гибки, мы не будем закрываться в защите в матче с командой Австралии. Нам нужен баланс в игре, в этом матче имеют большое значение габариты игроков», — добавил Дешам.

На групповом этапе мирового первенства сборная Франции сыграет с Австралией, Перу и Данией.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Франции Погба впечатлён приёмом России на ЧМ-2018.