Игрок сборной Франции Погба впечатлён приёмом России на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба остался под впечатлением от приёма, который устроила российская сторона.

«Россия устроила удивительный приём вчера. С утра были мероприятия ФИФА, сейчас на первую тренировку в России», — написал Погба в своём Twitter.

На ЧМ-2018 сборная Франции сыграет в одной группе с Данией, Австралией и Перу.

Ранее посол ФИФА и чемпион мира по футболу Марсель Десайи рассказал RT о своих ожиданиях от игры французской сборной и её шансах на завоевание кубка ЧМ-2018.