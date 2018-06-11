Сборная Хорватии по футболу прилетела в Россию на ЧМ-2018

Сборная Хорватии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года по футболу.
Национальная команда Хорватии будет располагаться в посёлке Рощино Ленинградской области.
Привет, Россия! 🇷🇺#CRO#WorldCup#BeProud#Croatia#Family#Vatreni🔥 pic.twitter.com/ta77gd5yQX— HNS | CFF (@HNS_CFF) 11 июня 2018 г.
Соперниками хорватской команды на групповой стадии турнира станут сборные Исландии, Аргентины и Нигерии.
Ранее сборная Аргентины по футболу прилетела в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года.