Сборная Хорватии по футболу прилетела в Россию на ЧМ-2018

Сборная Хорватии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года по футболу.

Национальная команда Хорватии будет располагаться в посёлке Рощино Ленинградской области.

Соперниками хорватской команды на групповой стадии турнира станут сборные Исландии, Аргентины и Нигерии.

Ранее сборная Аргентины по футболу прилетела в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года.