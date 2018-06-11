Десайи рассказал, что нужно сборной Франции для победы на ЧМ-2018

Посол Международной федерации футбола (ФИФА) от Франции чемпион мира Марсель Десайи считает, что французская сборная способна завоевать титул чемпиона мира 2018 года.

«Потенциал у Франции есть, ведь на последнем чемпионате Европы она дошла до финала. Нашим ребятам нужно немножко везения. Я не сомневаюсь, что из группы они выйдут. Но, когда играешь в 1/8 и 1/4 финала, нужно, чтобы тебе повезло и попалась команда не самого высокого уровня. А там уже Франция обретёт уверенность в победе, которая поможет ей достичь больших высот», — заявил Десайи в беседе с RT.

Ранее Марсель Десайи рассказал, чего ждёт от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира в России между сборными Франции и Дании.