Десайи рассказал, чего ждёт от матча ЧМ-2018 Франция — Дания

Посол Международной федерации футбола (ФИФА) от Франции чемпион мира Марсель Десайи рассказал, чего ждёт от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира в России между сборными Франции и Дании.

«Да, с датчанами играть всегда сложно. Они жёсткие, дисциплинированные и талантливые. Однако я всё равно считаю, что в плане индивидуального мастерства и сыгранности наша сборная сильнее. Поживём — увидим», — заявил Десайи в эксклюзивном интервью RT.

Он также рассказал, при каком условии сборная Франции может уступить Дании.

«Это ведь футбол, случиться может что угодно. Но всё же мне кажется, что Франция уступит Дании лишь в том случае, если будет играть не на своём уровне. Так что под вопросом только этот момент», — добавил Десайи.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон прокомментировал отсутствие нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в заявке национальной команды Франции на предстоящий чемпионат мира по футболу в России.