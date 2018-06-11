Макрон прокомментировал отсутствие Бензема в заявке сборной Франции на ЧМ-2018 по футболу

Французский лидер Эммануэль Макрон прокомментировал отсутствие нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в заявке национальной команды Франции на предстоящий чемпионат мира по футболу в России.

«Я президент республики, а не главный тренер сборной Франции. Я люблю футбол и могу высказать своё мнение, но ответственным за команду является Дидье Дешам, и я ему доверяю», — приводит слова Макрона Marca.

Он также отметил игру Бензема во внутреннем чемпионате Испании, а также в финале Лиги чемпионов, где «Реал» одержал победу, а нападающий забил один из мячей.

«Решение Дешама не отменяет того, что Бензема отлично проявляет себя в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Но существует правило, что даже очень талантливый игрок не должен разрушать атмосферу в команде», — заявил Макрон.

Дешам перестал вызывать Бензема в национальную команду Франции после скандала с шантажом полузащитника сборной Матьё Вальбуэна в 2015 году.

Ранее президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре заявил, что дорога в сборную страны для нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема закрыта навсегда.