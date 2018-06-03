Президент Федерации футбола Франции заявил, что дорога в сборную для Бензема навсегда закрыта

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре заявил, что дорога в сборную страны для нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема закрыта навсегда.

«Я никогда не говорил о Бензема в негативном ключе. Напротив, я остаюсь единственным человеком, который заявил, что Карим является отличным игроком. Однако дорога в сборную Франции для него навсегда закрыта», — цитирует Ле Гре Goal.

Бензема не попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира по футболу 2018 года. В 2015 году он был исключён из команды из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника Матье Вальбуэна.

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