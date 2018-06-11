Оперная певица Гарифуллина поделилась ожиданиями от выступления на церемонии открытия ЧМ-2018

Солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина поделилась ожиданиями от выступления на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Я никогда не думала, что мне приведётся стать частью этого грандиозного праздника — ЧМ по футболу в моей родной стране», — приводит слова Гарифуллиной пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Гарифуллина также рассказала, что образ, в котором она предстанет на церемонии открытия, символизирует воплощение мечты.

«Чья же заветная мечта сбудется на нашем чемпионате мира, мы узнаем 15 июля на этой же сцене, когда завершится месячный праздник футбола в России», — заявила Гарифуллина.

Россиянка примет участие в официальной церемонии открытия ЧМ-2018 вместе с британским певцом Робби Уильямсом и двукратным чемпионом мира по футболу Роналдо.

Ранее сообщалось, что Робби Уильямс и оперная певица Гарифуллина выступят на церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу.