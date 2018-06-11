Робби Уильямс и оперная певица Гарифуллина выступят на церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу

Британский певец Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

Помогать Уильямсу на сцене будет солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина. Артисты выступят перед матчем Россия — Саудовская Аравия, который пройдёт 14 июня в «Лужниках». В церемонии также примет участие двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо.

«Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию, на этот раз ради такого уникального выступления. Я многого достиг, но открывать ЧМ на глазах у 80 тыс. зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру — это просто детская мечта», — цитирует Уильямса пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В программу церемонии открытия ЧМ-2018, которая начнётся за полчаса до матча Россия — Саудовская Аравия, входят музыкальные номера.

Ранее сообщалось, что испанский оперный певец Пласидо Доминго, его перуанский коллега Хуан Диего Флорес и Аида Гарифуллина примут участие в гала-концерте, приуроченном к открытию чемпионата мира по футболу 2018 года в России.