СМИ: «Милан» просмотрит Головина в матче ЧМ-2018 Россия — Саудовская Аравия

Представители футбольного клуба «Милан» просмотрят полузащитника ЦСКА и российской сборной Александра Головина в матче открытия чемпионата мира 2018 года между командами России и Саудовской Аравии.

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли прилетят в Россию для просмотра нескольких матчей ЧМ-2018. Одна из их целей — просмотр и оценка действий российского полузащитника, сообщает Calciomercato.

По информации издания, Гаттузо и Мирабелли посетят матчи Испания — Поругалия (15 июня), Аргентина — Хорватия (16 июня), Германия — Мексика (17 июня), Бельгия — Панама (18 июня) и Колумбия — Япония (20 июня).

Ранее сообщалось, что представители туринского «Ювентуса» намерены начать переговоры с московским ЦСКА по переходу полузащитника Александра Головина.