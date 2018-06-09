СМИ: «Ювентус» начнёт переговоры по трансферу Головина на следующей неделе

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Представители туринского «Ювентуса» намерены начать переговоры с московским ЦСКА по переходу полузащитника Александра Головина.
СМИ: «Ювентус» начнёт переговоры по трансферу Головина на следующей неделе
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Ювентус» выйдет на контакт с российским клубом на следующей неделе, сообщает Tuttosport.

Туринский клуб проявляет больше заинтересованности в приобретении футболиста сборной России, чем «Челси», «Арсенал» и «Монако», которые также следят за Головиным.

Ранее сообщалось, что сумма возможного трансфера полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина может вырасти до €40 млн после чемпионата мира 2018 года.

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