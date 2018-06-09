СМИ: «Ювентус» начнёт переговоры по трансферу Головина на следующей неделе
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«Ювентус» выйдет на контакт с российским клубом на следующей неделе, сообщает Tuttosport.
Туринский клуб проявляет больше заинтересованности в приобретении футболиста сборной России, чем «Челси», «Арсенал» и «Монако», которые также следят за Головиным.
Ранее сообщалось, что сумма возможного трансфера полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина может вырасти до €40 млн после чемпионата мира 2018 года.