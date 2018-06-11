Сборную Бразилии по футболу встретили в Сочи с иллюминацией на телебашне, песней и караваем

Около 100 болельщиков ждали у центрального входа в отель города Сочи для приветствия сборной Бразилии по футболу, которая прилетела в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года.

Болельщики с воздушными шарами и флагами встретили футболистов команды Бразилии. В честь прилёта сборной Бразилии зажгли художественную подсветку на телебашне в виде флага страны, сообщает ТАСС.

В фойе отеля бразильскую сборную встретил женский ансамбль казачьей песни «Любо», исполнивший номер. Девушки также угостили спортсменов караваем.

Ранее сборная Бразилии по футболу прилетела в Россию на ЧМ-2018.