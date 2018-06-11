Меркель допускает, что приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила поездку на чемпионат мира по футболу в Россию.

«Это вполне возможно. Если вы меня принципиально спрашиваете, можно ли туда ехать, я скажу чёткое «да», — приводит слова Меркель РИА Новости со ссылкой на телеканал АRD.

Она также зависит, что её поездка в Россию зависит от множества факторов.

«Однако я должна организовать поездку таким образом, чтобы другие мои обязательства, которые довольно многочисленны и зависят порой от сюрпризов, не препятствовали этому, но принципиально это не исключено», — заявила канцлер.

Ранее президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райхард Гриндель выразил надежду на поддержку со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель во время предстоящего чемпионата мира 2018 года в России.