В Германии надеются на поддержку Меркель на ЧМ-2018 по футболу в России
«Мы будем рады любой поддержке, это касается и Ангелы Меркель. Возможно, эта тема будет обсуждаться на встрече сборной с правительством», — цитирует Гринделя Sport.de.
Меркель ранее приезжала на матчи немецкой сборной на ЧМ-2010 в ЮАР и ЧМ-2014 в Бразилии. На бразильском мундиале сборная Германии завоевала титул чемпионов мира.
Ранее Гриндель заявил, что рассчитывает на продолжительное и плодотворное сотрудничество и обмен опытом с Российским футбольным союзом (РФС).