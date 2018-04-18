В Германии надеются на поддержку Меркель на ЧМ-2018 по футболу в России

Короткая ссылка
Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райхард Гриндель выразил надежду на поддержку со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель во время предстоящего чемпионата мира 2018 года в России.

«Мы будем рады любой поддержке, это касается и Ангелы Меркель. Возможно, эта тема будет обсуждаться на встрече сборной с правительством», — цитирует Гринделя Sport.de

Меркель ранее приезжала на матчи немецкой сборной на ЧМ-2010 в ЮАР и ЧМ-2014 в Бразилии. На бразильском мундиале сборная Германии завоевала титул чемпионов мира.

Ранее Гриндель заявил, что рассчитывает на продолжительное и плодотворное сотрудничество и обмен опытом с Российским футбольным союзом (РФС).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных