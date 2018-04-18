В Германии надеются на поддержку Меркель на ЧМ-2018 по футболу в России

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райхард Гриндель выразил надежду на поддержку со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель во время предстоящего чемпионата мира 2018 года в России.

«Мы будем рады любой поддержке, это касается и Ангелы Меркель. Возможно, эта тема будет обсуждаться на встрече сборной с правительством», — цитирует Гринделя Sport.de.

Меркель ранее приезжала на матчи немецкой сборной на ЧМ-2010 в ЮАР и ЧМ-2014 в Бразилии. На бразильском мундиале сборная Германии завоевала титул чемпионов мира.

Ранее Гриндель заявил, что рассчитывает на продолжительное и плодотворное сотрудничество и обмен опытом с Российским футбольным союзом (РФС).