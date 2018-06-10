Диас заменил травмированного Фабру в заявке сборной Колумбии на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Колумбии по футболу включила защитника парагвайского клуба «Олимпия» из Асунсьона Фарида Диаса в итоговую заявку на чемпионат мира 2018 года в России.

Диас заменит травмированного Франка Фабру, который получил разрыв крестообразных связок колена, сообщает официальный сайт Колумбийской федерации футбола.

На групповой стадии чемпионата мира по футболу 2018 года соперниками сборной Колумбии станут команды Сенегала, Польши и Японии.

Ранее сестра легенды колумбийского футбола Андреса Эскобара Мария Эстера рассказала о прозвище брата, которого в спортивных кругах называли Рыцарем Футбола.