Сестра убитого из-за автогола на ЧМ-1994 Эскобара рассказала о том, почему её брата называли Рыцарем Футбола

Сестра легенды колумбийского футбола Андреса Эскобара Мария Эстера рассказала о прозвище брата, которого в спортивных кругах называли Рыцарем Футбола.

«Это действительно важная часть его футбольного наследия. Он настоящий образец для наших спортсменов, молодёжи, детей. Его пример учит их уважать друг друга на поле и за его пределами и помогает бороться с насилием. Брат показал, как можно жить игрой, не прибегая при этом к жестокости», — сказала Эстера в беседе с корреспондентом RT.

Эскобар был убит болельщиком после чемпионата мира 1994 года за гол в собственные ворота в решающем для Колумбии матче группового этапа с США.

Ранее Эстера заявила, что не могла себе представить, чтобы кто-то отнял жизнь у человека из-за допущенной на футбольном поле ошибки.