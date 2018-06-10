Сестра убитого из-за автогола на ЧМ-1994 футболиста Эскобара: мне в голову не приходило, что такое возможно

Сестра легенды колумбийского футбола Андреса Эскобара Мария Эстера заявила, что не могла себе представить, чтобы кто-то отнял жизнь у человека из-за допущенной на футбольном поле ошибки.

Эскобар забил гол в собственные ворота во время решающего матча группового этапа со сборной США, и национальная команда Колумбии не смогла выйти в плей-офф. По приезде в родной Медельин спортсмен был убит болельщиком Умберто Муньосом Кастро.

«Это не причина убивать другого человека. Такое не должно случаться нигде в мире. Да, это произошло в Колумбии, но ни в коем случае не должно повториться. Мне и в голову не приходило, что такое возможно», — сказала Эстера в беседе с корреспондентом RT.

Ранее сообщалось, что польский футболист Паздан спас журналистку ударом ноги.