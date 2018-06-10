Английская писательница Хопкинс поставила московское метро в пример британскому

Журналистка и писательница Кэти Хопкинс осталась под впечатлением от московского метро в преддверии чемпионата мира 2018 года по футболу в России.

«Московское метро готово к ЧМ-2018. В отличие от британского метрополитена, оно безопасное, чистое и пронизано историей. Блестяще», — написала Хопкинс в своём Twitter.

На видео она сказала, что московское метро дешевле, чем британское, и отметила объявление станций на английском языке специально для гостей ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что к чемпионату мира по футболу 2018 года отремонтируют 11 центральных станций Московского метрополитена.