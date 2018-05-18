В Москве отремонтируют 11 центральных станций метро к ЧМ-2018

Короткая ссылка
К чемпионату мира по футболу 2018 года отремонтируют 11 центральных станций Московского метрополитена, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

К 1 июня должны быть приведены в порядок «Павелецкая», «Курская», «Таганская» и «Добрынинская» Кольцевой линии, «Театральная» и «Автозаводская» Замоскворецкой, «Рижская» и «Алексеевская» Калужско-Рижской линии, а также «Курская» Арбатско-Покровской, «Библиотека имени Ленина» Сокольнической и «Арбатская» Филёвской линии.

Как отметил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, основные работы планируется закончить к ЧМ-2018.

Ремонт вестибюлей проходит в обычном режиме, без закрытия входов и выходов для пассажиров.

После чемпионата начнётся реставрация вестибюлей ещё 14 станций, которые находятся в Центральном административном округе.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге появятся инновационные остановочные павильоны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных