В Москве отремонтируют 11 центральных станций метро к ЧМ-2018

К чемпионату мира по футболу 2018 года отремонтируют 11 центральных станций Московского метрополитена, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

К 1 июня должны быть приведены в порядок «Павелецкая», «Курская», «Таганская» и «Добрынинская» Кольцевой линии, «Театральная» и «Автозаводская» Замоскворецкой, «Рижская» и «Алексеевская» Калужско-Рижской линии, а также «Курская» Арбатско-Покровской, «Библиотека имени Ленина» Сокольнической и «Арбатская» Филёвской линии.

Как отметил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, основные работы планируется закончить к ЧМ-2018.

Ремонт вестибюлей проходит в обычном режиме, без закрытия входов и выходов для пассажиров.

После чемпионата начнётся реставрация вестибюлей ещё 14 станций, которые находятся в Центральном административном округе.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге появятся инновационные остановочные павильоны.