Кудряшов: на ЧМ-2018 сборная России способна повторить успех 2008 года

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов поделился ожиданиями в преддверии домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Ожидаю его с трепетом, потому что он пройдёт в России. Есть люди, которые искренне верят и надеются на нас, ради них и стоит играть. В то же время чувствую небольшой мандраж», — приводит слова Кудряшова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Он также ответил на вопрос, способна ли национальная команда повторить успех 2008 года, когда сборная России дошла до полуфинала чемпионата Европы.

«Почему нет? Конечно, способна. Нужно верить, готовиться и выкладываться на все 200—300%. Если выйдем в полуфинал, сделаю круг по Красной площади с флагом России», — заключил Кудряшов.

Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин высказал мнение о намерении Международной федерации футбола (ФИФА) внести изменения в систему составления рейтинга национальных сборных.