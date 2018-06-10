Сорокин высказался о намерении ФИФА изменить принцип составления рейтинга сборных

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин высказал мнение о намерении Международной федерации футбола (ФИФА) внести изменения в систему составления рейтинга национальных сборных.

«Достаточно сложная математическая формула у новой схемы. Определён вес каждого матча: товарищеские игры будут иметь меньший вес, чем квалификационные, самый высокий вес будут иметь финальные матчи и игры плей-офф», — приводит слова Сорокина РИА Новости.

Он отметил, что исполком ФИФА счёл новую схему приемлемой, поскольку она более объективна, чем нынешняя.

«Новая будет более справедливой, хотя абсолютно справедливую схему создать достаточно сложно», — добавил функционер.

Ранее стало известно, что ФИФА изменит принцип составления рейтинга сборных.