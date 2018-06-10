Сборная Уругвая прилетела в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Уругвая по футболу прилетела в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года.

Как сообщает пресс-служба команды, самолёт с футболистами и тренерским штабом совершил посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, где сборная разместится на период турнира.

Уругвайская команда будет жить и тренироваться на территории спортивного центра «Борский».

Соперниками сборной Уругвая на чемпионате мира станут команды Египта, Саудовской Аравии и России.

Ранее сообщалось, что сборную Египта по футболу встретили в Грозном чеченскими танцами.