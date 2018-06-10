Сборную Египта по футболу встретили в Грозном чеченскими танцами

Футболистов и тренерский штаб сборной Египта, которые прилетели в Грозный для участия в чемпионате мира по футболу 2018 года, встретили национальными чеченскими танцами.

Об этом сообщает пресс-служба сборной.

استقبال بعثة المنتخب الوطني لدى وصولها فندق لوكال مقر اقامة البعثة طوال فترة اقامتها بجروزني pic.twitter.com/ca9WuWCD2c — EFA.eg (@EFA) 10 июня 2018 г.

На групповой стадии чемпионата мира соперниками египтян станут команды Уругвая, России и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что сборная Египта прилетела в Грозный на ЧМ-2018 по футболу.