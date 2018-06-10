Каррера сравнил Головина с легендой «Ювентуса» Недведом

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера сравнил полузащитника сборной России и московского ЦСКА Александра Головина с легендарным хавбеком туринского «Ювентуса» Павлом Недведом.

«Головин является прототипом современного полузащитника. Он техничен и может сыграть на нескольких позициях, у него потенциал топ-футболиста», — приводит слова Карреры Juventus News 24.

Он также ответил на вопрос, с кем из футболистов, выполнявших подобные функции на поле, можно сравнить Головина.

«Если подумать над этим, то, мне кажется, у него есть что-то общее с Павлом Недведом», — добавил итальянский специалист.

Ранее Фабио Капелло высказал своё мнение о Головине.