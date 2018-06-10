Капелло высказал мнение о футболисте сборной России Головине

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» и сборной России по футболу Фабио Капелло высказал мнение о полузащитнике национальной команды и московского ЦСКА Александре Головине.

«Если я позволил Головину дебютировать в составе сборной в 18 лет, то это не стечение обстоятельств. Я увидел в нём хорошие качества и решил вызвать, чтобы проверить его на более высоком уровне. Я недавно посмотрел его игру, он оправдывает ожидания. Это креативный и техничный полузащитник, который может забивать», — приводит слова Капелло Juventus News 24.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» начнёт переговоры по трансферу Головина перед ЧМ-2018.