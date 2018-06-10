Ещенко: во всех линиях сборной России по футболу неразбериха

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об игре сборной России по футболу перед стартом чемпионата мира 2018 года.

«И против Турции, и против Австрии команда выглядела уставшей. Честно, не понимаю, зачем было так гонять ребят?» — приводит слова Ещенко «Советский спорт».

Футболист отметил, что паузы после клубного сезона не было, поэтому игроки сборной и так находились в хорошей физической форме.

«В целом рисунок игры не просматривался. Во всех линиях — неразбериха, какой футбол мы готовим к чемпионату мира, я не понял», — добавил Ещенко.

Он подчеркнул, что семь матчей без побед сильно бьют по престижу команды.

«За два матча одно попадание в створ. Это никуда не годится. Остаётся верить, что все удары мы припасли на чемпионат мира. Надеюсь, Россия всё-таки выйдет из группы, а дальше посмотрим», — подытожил Ещенко.

Ранее Боярский заявил, что сборной России нечего делать на ЧМ-2018 по футболу.