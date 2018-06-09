Сборная Испании обыграла Тунис в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Испании по футболу одержала победу над национальной командой Туниса в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в России.

Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев.

Автором единственного гола в матче стал Яго Аспас, отличившийся после передачи Диего Косты.

На групповой стадии чемпионата мира соперниками сборной Испании станут Португалия, Иран и Марокко. Команда Туниса сыграет с Англией, Бельгией и Панамой.

Ранее сообщалось, что сборная Дании обыграла Мексику в контрольном матче перед ЧМ-2018.