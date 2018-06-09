Сборная Дании обыграла Мексику в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Дании по футболу одержала победу над национальной командой Мексики в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в России.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу датчан.

Победу команде Дании принесли голы Юсуфа Поульсена и Кристиана Эриксена.

Соперниками датчан на групповом этапе чемпионата мира станут команды Франции, Австралии и Перу. Мексика сыграет с Германией, Швецией и Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что сборные Швеции и Перу сыграли вничью в контрольном матче перед ЧМ-2018.