На контрольном матче Испания — Тунис будет использоваться система видеопомощи арбитрам

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет протестирована на стадионе «Краснодар» во время контрольного матча между сборными Испании и Туниса, который пройдёт в рамках подготовки команд к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, тестирование пройдёт в рамках подготовительного процесса для использования VAR в дальнейшем в матчах внутрироссийских соревнований.

Матч Испания — Тунис состоится 9 июня в Краснодаре. Начало — в 21:45 мск.

Ранее Йозеф Блаттер заявил, что внедрение системы VAR на ЧМ-2018 является большой ошибкой.