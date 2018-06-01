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Блаттер: внедрение системы VAR на ЧМ-2018 является большой ошибкой

1 июня 2018, 15:10
Блаттер: внедрение системы VAR на ЧМ-2018 является большой ошибкой
/ globallookpress.com

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в интервью RT выразил мнение, что систему видеопомощи арбитрам (VAR) не стоило внедрять на таком крупном международном турнире, как чемпионат мира.

«Я уже много раз говорил, что подобные правила действительно могут положительно сказаться на футболе. Однако вводить их необходимо с умом. Внедрение VAR на соревновании такого уровня, как мундиаль, является большой ошибкой, так как его участники в большинстве случаев никогда не сталкивались с данной системой ни на внутреннем, ни на международном уровнях. Поэтому я считаю, что это было сделано слишком рано. Но решение уже принято, и нам остаётся только наблюдать за тем, что из этого получится», — заявил Блаттер RT.

Ранее Блаттер раскритиковал увеличение числа команд — участниц чемпионата мира по футболу до 48 сборных.


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