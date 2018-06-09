Гол Ивановича помог Сербии разгромить Боливию в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Сербии по футболу одержала победу над национальной командой Боливии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в России.

Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе сербской команды хет-трик оформил Александар Митрович, ещё по голу в активе Адема Льяича и Бранислава Ивановича.

Боливийцы ответили голом Жасмани Кампоса.

Сборная Сербии на групповой стадии чемпионата мира сыграет с командами Коста-Рики, Швейцарии и Бразилии. Боливия не квалифицировалась в финальную часть мирового первенства.

Ранее сообщалось, что сборная Польши упустила победу над командой Чили в контрольном матче перед ЧМ-2018.