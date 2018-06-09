Сборная Польши упустила победу над командой Чили в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборные Польши и Чили по футболу завершили вничью контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе сборной Польши на 30-й минуте забил Роберт Левандовки, а Пётр Зелиньски на 34-й минуте удвоил преимущество своей команды.

Чилийцы отыграли один мяч ещё в первом тайме благодаря голу Диего Вальдеса на 38-й минуте, а уже на 56-й минуте Миико Альборноз установил паритет в счёте, который сохранился до финального свистка.

На групповой стадии чемпионата мира по футболу 2018 года соперниками сборной Польши станут команды Сенегала, Колумбии и Японии. Чилийцам не удалось квалифицироваться в финальную часть мирового первенства.

Ранее сообщалось, что сборная Саудовской Аравии уступила Германии в контрольном матче перед ЧМ-2018.